TAI pakub alkoholitarvitamise vähendamisel abi uue internetipõhise programmiga „Selge“

Programmi töötas koostöös Maailma Terviseorganisatsiooniga välja Swiss Institute for Addiction and Health Research. See on erinevate nimede all edukalt kasutusel Hollandis, Kanadas, Saksamaal, Šveitsis ja Austrias. Programmi kohandas Eesti oludele Tervise Arengu Instituut.

Anneli Sammel juhib tähelepanu, et tervishoiuspetsialistid muretsevad juba praegu selle pärast, et Covid-19 eriolukorra tõttu napsitavad inimesed kodudes rohkem ja nende vaimne tervis halveneb. „Eriti haavatavad on need, kellel on ka varem olnud meeleolu- ja unehäireid, kes on olnud kimpus ärevuse ja depressiooniga või kellel on raske alkoholitarvitamist kontrolli all hoida. Muutunud töörutiin ja ebakindlus tuleviku ees suurendavad stressi ja ärevust, kuid kahjuks on niigi vähene vaimse tervise teenuste kättesaadavus praegu veelgi vähenenud,“ selgitas Sammel. Veebipõhine eneseabi programm „Selge“ saab pakkuda inimestele psühholoogilist tuge, et aidata neil raske aeg üle elada.