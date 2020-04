Eesti toetab koroonaviiruse leviku tõkestamist maailma vaeseimates riikides 100 000 euroga

Maailma Terviseorganisatsioon pöördus abipalvega maailma riikide ja terviseorganisatsioonide poole, rõhutades, et koroonaviiruse vastu võitlemisel oleme nii tugevad, kui on meie kõige nõrgemad tervishoiusüsteemid. Välisminister Urmas Reinsalu sõnul soovib Eesti solidaarselt teiste valitsustega anda oma panuse üleilmse levikuga epideemia tõkestamiseks. “Koroonaviirus on levinud üle kogu maailma. Kui soovime viiruse leviku kontrolli alla saada ja kaitsta meie kõigi tervist, peame suutma seda teha kõigis maailma riikides,” ütles Reinsalu.