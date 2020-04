Erandlik: Hoonestamata elamumaa tehinguaktiivsus Järvamaal kasvas

Tellijale

Võrreldes 2018. aastaga on hoonestamata elamumaa sektoris kaasatud rahalise kapitali maht vähenenud enim Harju maakonnas – kusjuures täpselt samas mahus, kui Tartu maakonnas toimunud suurenemine – ligikaudu 8,4 miljonit eurot. Tehingute osapoolte jaotumine jäi 2019. aastal üldjoontes samaks võrreldes aastataguse ajaga.

„Hoonestamata elamumaa ruutmeetri mediaanhind kasvas aastaga ligi 2% ja jõudis 2019. aastal viimase 11 aasta kõrgeimale tasemele – 10,8 eurot ruutmeeter,“ selgitas Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna peaspetsialist Johannes Nõupuu. „Kui arvestada, et mediaanhind tõusis varasema aastaga võrreldes vaid 0,2 eurot ruutmeetri kohta, siis võib väita, et üldine hinnatase sektoris on viimasel kahel aastal pigem stabiilne,“ märkis ta.