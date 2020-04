Tellijale

Möödunud nädalal pöördus ülemiste hingamisteede viirusnakkuste tõttu arsti juurde 6215 inimest, neist veidi üle veerandi juhtudel olid haigestunuteks lapsed. Kõige rohkem oli arstile pöördunute seas on inimesi vanuses 30-64 ja vanemaealisi patsiente.

Viimase kolme nädala jooksul on ülemiste hingamisteede nakkustesse nakatunute arv kasvanud 30 protsendi võrra. Terviseameti gripikeskuse peaspetsialisti Olga Sadikova hinnangul võib siin põhjust otsida tõenäoliselt selles, et üldpildis on sagenenud patsientide pöördumine perearsti poole ägedate respiratoorsete nähtude tõttu seoses COVID-19 kahtluse ja testimise vajadusega või ka vajadusega vormistada haigusleht kontaktsetele.