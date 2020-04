Kassituba tabas suur uputus

Piisner nimetas olukorda katastroofiks. Ta on kassitoa remondi ja sisustamisega nii palju vaeva näinud ning nüüd tuleb jälle peaaegu nullist alustada.

Uputus oli Piisneri sõnul kõigis kolmes kassitoa ruumis. Ilmselgelt sai see alguse ülemiselt korruselt. "Vett oli tulnud tohutult palju, see oli jooksnud seinu mööda alla ja pugenud ka värvikihi alla ning selle kohati seina küljest lahti löönud. Kõik põrandal olnud asjad said vee poolt kahjustatud," loetles ta tekkinud kahju.

Juhtunust olid Piisneri hinnangul šokis ka kassitoa asukad, kes pole just eriliselt veelembesed ega mõistnud, mis nende elupaigaga toimus.

Piisner on kõige selle ees üsna nõutu ega tea enam, kuidas edasi minna.

Ta tõdes, et esmalt ei jää tal küll muud üle kui taas kord pöörduda heade inimeste poole ja küsida abi. "Ehk on kellelgi kodus olemas suuri puhureid, mida kasutatakse ka ehitusel ruumide kuivatamiseks. Meil on vaja esimese asjana nendest ruumidest niiskus välja saada," lausus ta.