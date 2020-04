Pühadeilm tõotab tulla vihmane ja lörtsine, isegi lumine

Pühapäeva ööks tugevneb kõrgrõhkkond ja taevas selgineb, läänekaare tuul mõneks tunniks rahuneb ja õhutemperatuur langeb sisemaal -5°C lähedale, rannikul on kuni +3°C. Päeval tõuseb lõuna- ja edelatuul väga tugevaks, puhanguti 14 m/s. Taevas kattub pilvedega, vihmasadu laieneb üle maa, sekka tuleb ka lörtsi. Õhutemperatuur on +3..+7°C.

Esmaspäeva öösel sajab vihma, kohati sekka ka lörtsi. Puhub tugev edelatuul, hommikul pöördub saartel loodesse ja paisub tugevamaks. Õhutemperatuur on +2..+7°C. Päeval madalrõhkkond kaugeneb, kuid selle järel on veel sagedasti sajuhooge, mis tulevad enam lörtsi, kohati ka vihmana, õhtul enam lumena. Tuul pöördub kõikjal loodesse ja on väga tugev eelkõige saartel, õhtul ka mandril. Õhutemperatuur on +2..+7.