Võõbu-Mäo lõigu ehituse riigihankes osaleb neli pakkujat

Randmaa sõnul kulub Võõbu-Mäo lõigu ehituseks umbes 60 miljonit eurot ning praegu käib veel hindamine, kelle pakkumine on kõige parem.

Kui Kose-Ardu ja Ardu-Võõbu lõikudel avatakse liiklus ilmselt juba tänavu suve lõpus, siis Võõbu-Mäo lõik peaks valmima 2022. aastal. Lõigu on projekteerinud Reaalprojekt OÜ ja Novarc Group AS.

Võõbu–Mäo vahelise vahemaa läbimise teekond lüheneb tänu uuele teele umbes kaks kilomeetrit. Uue trassi esmane ülesanne on teenindada läbivat liiklust. Uue tee asukoht väldib asustust, mille tulemusena on konflikte kohalikku liiklusega vähem. Ristumised kõrvalmaanteede ja kohalike teedega on lahendatud eritasandiliselt.

Põhiprojektis on kasutatud kitsamat 2+2 sõidurajaga 2,8 m laiuse eraldusribaga maantee ristlõiget. Teelõigule on ette nähtud viis suuremat rajatist: Puiatu ökodukt, Anna liiklussõlm, Korba ja Võõbu viaduktid ning Kükita sild. Kavandatud on müratõkkevallid ja -seinad ning parkla (Kükita).

Vana trass jääb alles, et teenindada kohalikku liiklust. Ühtlasi tagab see teedevõrgu toimivuse ka eriolukordades, kui uuel teel on näiteks liiklusõnnetuse, teeremondi tõttu või muul põhjusel liiklus häiritud. Olemasolevat säilitatavat teed kasutatakse eriveoste marsruudina (ülegabariidilised või piiratud kiirusega sõidukid).