Alustas kriisiaja kõnepost “Räägi ära”

“Ajakirjandus talletabtoimuvat olukorda praegu päevakohaselt ja -kajaliselt, jagab vajalikku infot ning hoiab kursis aset leidvate sündmustega. Filmitegijana aga vaatame kriisiolukorra ajatuid aspekte: maailma muutumist ja selle sees üksiolemist,“ ütleb idee algataja ja filmi režissöör Marta Pulk. “Võibolla on meil inimesi, kes pole kolm nädalat üldse kellegagi rääkinud. Võibolla ajavad lapsed hulluks, aga seda ei tundu kohane kusagil mujal välja öelda. Kõnepost annab võimaluse oma tundeid anonüümselt jagada justkui võõrale või baarimehele, ilma et keegi sind hukka mõistaks. Loodame, et selline lisavõimalus annab inimestele vabaduse end avada ning pakub sel kriitilisel ajal tuge,” lisab Pulk.

Kriisiaja kõnepost “Räägi ära” salvestab kõned anonüümselt ning nendest koostatakse dokumentaalfilm. Potentsiaalselt kaasame projekti ka teisi riike, kus olukord on hetkel sarnane Eestile. Filmi režissööriks on Marta Pulk, kelle käe all valmis eelmise aasta hinnatumaid dokumentaalfilme “Aasta täis draamat”, ning kelle varasemad filmid “Zoopark”, “Vida Alegre” ning “Omad” on linastunud nii eesti teleekraanidel kui filmifestivalidel üle maailma. Film valmib koostöös Get Shot Films’iga.