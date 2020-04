Tellijale

Kirna mõisa peremees Reimo Lilienthal selgitas sügisel, et üks ettevõte annetas neile 200 000 tulbisibulat ja suurem osa neist sai talguliste abiga ka mulda. Lilienthal selgitas, et nii suure hulga sibulate istutamine nägi välja sedasi, et kõigepealt veeti mõisaparki üle saja tonni mulda ning siis tõmmati mullale väikesed vaod, kuhu pandi sibulad.