Järvamaa aasta ema selgub nelja kandidaadi hulgast

Kaitseliidu Järva maleva referent Gerly Leit andis teada, et tähtajaks laekus viis esildist ning tänavusel konkursil on Järvamaa aasta ema nimetust püüdmas neli kandidaati. Sealjuures ühe ema nime esitati kahel korral. Alanud nädalal asub žürii esildisi läbi vaatama ning nädala teises pooles peaks tänavune Järvamaa aasta ema tiitli saaja ka selguma.

„Kandidaate on igast vallast ja emad tegutsevad erinevates valdkondades ning neil on lapsi kõigil tubli arv,” täpsustas Leit ja lisas, et kui žürii otsuse langetanud, tuleb läbi rääkida seegi, kuidas tiitel üle anda. Tavapäraselt saab kandidaat oma tiitlist teada JOLi ning naiskodukaitse esindajate poolt tehtava üllatusvisiidi käigus. Eriolukorra tõttu aga tuleb see tänavu veidi teisiti lahendada.