Järvamaalt pärit ehitusinsener August Komendandi näitust saab uudistada videoekskursioonina

Ekskursioonil tutvustab arhitektuuriajaloolane ja näituse kuraator Carl-Dag Lige August Komendandi tööd, mis oli suunatud inseneri, arhitekti ja ehitaja loomingulisele ja kvaliteetse tulemusega koostööle. Kolm hoonet, mida võiks Komendandi pikast karjäärist teada, on Kadrioru staadioni tribüün Tallinnas (arhitekt Elmar Lohk, 1936–1938), Habitat ’67 eksperimentaalne kortermaja Kanadas Montréalis (arhitekt Moshe Safdie, 1963–1967) ja Kimbelli kunstimuuseum USA-s Texases Fort Worthis (arhitekt Louis I. Kahn, 1966–1972). Märkimisväärne on Komendandi 18 aastat kestnud sõprus ning koostöö arhitekt Louis Kahniga, vaieldamatu tippnimega maailma arhitektuuris, kelle originaaljooniseid ning vabakäelisi visandeid saab esmakordselt Eestis näha.

August Komendant oli hea hariduse ja suurte kogemustega tippspetsialistist, kes töötas üle riigipiiride, kuid kes jäi truuks oma päritolule ja emakeelele. Kui tänapäeval peab loomingulisus tihti taanduma efektiivsuse, suurema tootluse ja piiratud aja ees, siis Komendant insenerina väärtustas Arhitektuuri suure algustähega – selle ajatut mõõdet ning kestvat kvaliteeti. Ta mõistis, et ime sünniks ei piisa pelgalt tabelarvutustest ja eelarvetest, vaid et see vajab ka loomingulist impulssi.