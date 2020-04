Tellijale

Kaitseliidu Türi üksikkompanii pealik vanemseersant Urmas Piigert ütles lühikeses kõnes, et tänasel veteranipäeval väärtustame veterane ja nende perekondi. "Täna on meil juures uus lipupäev. Heisates lipu anname veteramidele kinnituse, et hindame kõrgelt nende panust Eesti isesesivuse tagamisel," rääkis ta.