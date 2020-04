Koroonakriisis ollakse enim rahul politsei ning kõige vähem rahul presidendi tegevusega

Tänaseks on koroonaviiruse tõkestamiseks Vabariigi Valitsuse poolt välja kuulutatud eriolukord kestnud juba üle kuu aja. Kuna koroonaviiruse pandeemia ning sellest tingitud eriolukord jätkub, siis paluti inimestel hinnata, kui rahul nad on erinevate institutsioonide tegevusega selle ajal, kui suurt ohtu nende arvate kujutab koroonaviiruse pandeemia tervisele ja majandusele, milline on mõju olnud nende isiklikule majanduslikule olukorrale ning millal võiks nende arvates eriolukorra lõpetada.

Inimestel paluti hinnata eraldi kuue institutsiooni tegevust ning öelda, kui rahul nad on nende tegevusega koroonaviiruse pandeemia ajal. Valdav enamus vastajatest on rahul Politsei- ja Piirivalveameti ja valitsuse tegevusega ning rahul ollakse ka meedia ning terviseameti tegevusega. Samas suhtuvad inimesed kriitilisemalt riigikogu ja presidendi tegevusse.

56% vastajatest ütleb, et koroonakriis pole üldse neid majanduslikult mõjutanud. Samas on vähenenud 30% küsitlusele vastanute sissetulek, 5% on kaotanud töö ning 4% on raskuses laenude või liisingutega.