Kohalikud toidutootjad katsetavad e-poodidega

Nii käivitas eelmisel nädalal oma e-poe Kalamatsi meierei ja sel nädalal läks sama teed ka Paides tegutsev Marta Pagar ja Kulinaaria. Erinevaid interneti teel müügi võimalusi on usinalt katsetamas veel mitmed teisedki maakonna toidutootjad.

Aita Raudkivi Kalamatsi meiereist ütles, et esmamuljed e-poest on positiivsed ning praegusel ajal on see võimalus suureks abiks. Kuna kitsepiima ja sellest valmistatud toodete müügile kehtivad temperatuuriliselt eritingimused, pole mõeldav kauba saatmine posti- või kullerteenusega.

"Kohad, kuhu saame oma kauba viia, on seotud meie iganädalaste tarneringidega. Seetõttu ongi sihtkohtadeks Tallinn ja Harjumaa, Tartu, Pärnu, Viljandi ja Järvamaa. Uue kohana võtsime sisse Rakvere piirkonna, sest saame sealt läb sõita näiteks Tallinnasse minnes," selgitas ta.

Kalamatsi meierei Järvamaa messil. FOTO: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Raudkivi tõdes, et esimesel nädalal oli päris mitmeid tellimusi just Järvamaalt. See on tema sõnul ka mõistetav, sest inimesed on harjunud Kalamatsi tooteid leidma tavapäraselt erinevatelt laatadelt ja turgudelt, kuid praegu on need ju suletud. "Ja kuna poodi ka väga mina ei taheta, siis ongi kõige kiirem ja lihtsam viis kaup meilt otse koju tellida," selgitas ta.

Raudkivi tõdes, et oma uuele e-poele saavad nad kindlasti veel hoogu juurde anda ning panna selle toimima nii nagu see võiks töötada ka pärast eriolukorra lõppu. "Ütleme nii, et pidime tulevikus olulise ja vajaliku sammu lihtsalt kiiremini ära tegema.

Marta Pagari ja Kulinaaria müügiassistent Janeli Pikas ütles, et oma e-poele panid ettevõtet mõtlema kaupluste vähenevad tellimused ja tõdemus, et praegu on internetimüügi katsetamiseks just õige aeg.

Ka Marta Pagar ja Kulinaaria korraldab oma toodangu kohaleveo ise. "Me ei saa lubada, et tooted loksuks kusagile posti- või kullerfirmaga, sest me ei tea ju sellise transpordi ajalist kestvust ja tingimusi," selgitas ta. "Seega on kõige mõistlikum korraldada kaupade kohalevedu oma tarnetranspordist lähtuvalt. Nii saame olla kindlad, et toidu külmahel ei katke ning ostjani jõuab ikka kvaliteetne kaup."

Pikase sõnul lisanduvad e-poe tellimused tavapärastele kaubatellimustele erinevatesse Eesti piirkondadesse, mille kohta leiab tellimislehelt juba rohkem teavet. "See kõik on ka meie jaoks uus, kuid loodame, et e-pood hakkab kenasti tööle ning saab klientidele sedavõrd harjumuspäraseks, et jääb toimima ka tulevikus, kui kodus püsimine pole enam kohustus," lausus ta.

Pikase sõnul pole e-poe käivitamine sugugi lihtne töö, sest läbi tuleb mõelda väga palju nüansse. "Toiduainetööstusel on karmid nõuded ja reeglid, mida tuleb järgida. Ennekõike tuleb tellimuste täitmise käigus tagada toodete kvaliteet," märkis ta. "Samuti tuleb hoolas olla tellimuste vastuvõtmise, komplekteerimise ja transpordi ajastamisega."

Esimesed tellimused läksid Pikase sõnul täna juba teele. "Samal päeval me tellimusi täita ei saa, vaid kogume neid ette," märkis ta.

Nii Raudkivi kui Pikas olid ettevõtete uue arengusuuna üle põnevil ja tuleviku suhtes lootusrikkad.