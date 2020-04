Uus aeg, uued kombed: isegi ostlemine tehakse sinu eest ära

Ettevõtmise üks eestvedaja Gertrud Alatare ütles, et idee pole ju uus, sest suuremates linnades toimivad toidukulleriteenused ja e-poodides ostlemine juba mõnda aega. "Praeguses oleks vahva millegi sellisega katsetada ka Järvamaal. Nii otsustasimegi sõpradega, et proovime toidu kojuveo teenust ellu äratada ka Järvamaal," lausus ta.

Nüüd on ka kõigil Järvamaa inimestel võimalus endale kaup poest koju saada nii, et ise ei pea poodi minema. Alatare märkis, et sellist teenust pakutakse omavalitsuste sotsiaalosakondadega koostöös küll eakatele, kuid poes käimist püüavad vältida ka paljud teised inimesed.

Alatare selgitas, et kliendi väljavalitud poodi lähevad nad saadud ostunimekirjaga. "Mida täpsem see kauba kirjeldamise ja valikuvõimaluste osas on, seda parem," märkis ta. Kui ostlemine tehtud, toovad nad kauba kohe inimesele koju.

"Tellimuse saab esitada kaks päeva ette, ehk siis kas järgmiseks või ülejärgmiseks päevaks. Hiljemalt sama päeva hommikul saab inimene teada, mis ajal kuller jõuab, et olla siis sel ajal kindlasti kodus," rääkis ta.

Tasuda saab kauba kättesaamisel sularahas või ka eelnevalt ülekandega. "Viimase variandi puhul on võimalik ka kontaktivaba kauba kättesaamine," täpsustas ta.

Alatare ütles, et ostu- ja kulleriteenus on tasuline makstes Paides ja Türil konkreetse summa ning maakonna teistesse sihtpunktidesse tellimisel on kehtestatud kilomeetri hind ning sellisel juhul alla 10 eurost tellimust täita pole mõtet.