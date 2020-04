Kaks noort asjatundjat pälvisid stipendiumi

Järvamaa kogukonnafondi nõukogu esimehe Arnika Tegelmanni sõnul esitati stipendiumile kuus väga head kandidaati ning ekspertgrupi liikmetel oli valiku tegemine raske.

Kogukonnafondi juhatuse liige Valev Väljaots ütles, et tal on kahju sellest, et saavad välja anda ainult kaks stipendiumi. "Kõik vahendid kogunevad vaid inimeste ja ettevõtete annetustest ning selle järgi kujuneb ka stipendiumide arv," põhjendas ta.

Tänavused noore spetsialisti stipendiumi saajad on mõlemad töökad ja tublid naised.

Kati Piirits oli juba neli aastat tagasi, Väätsa Agrosse tööle tulles, väga tragi ja hakkaja raamatupidaja ning ta arenes pearaamatupidaja Elvi Tosensi kõrval päev-päevalt üha tublimaks. Pea kaks aastat tagasi, kui Tosens lahkus meie seast ootamatult, oli Piirits sunnitud päevapealt kogu pearaamatupidajale langeva vastutuse oma õlgadele võtma. Sellega sai ta väga hästi hakkama.

Piiritsal on hea pingetaluvus. Samuti osaleb ta aktiivselt erialastel täiendkoolitustel.

Piirits nõuab töökaaslaste hinnangul oma töös täpsust nii endalt kui kolleegidelt. Teda võiks iseloomustada kui ideaalset töötajat - lojaalne, alati rõõmsameelne, töökas, hea kolleeg kellelt võib alati abi paluda, ei karda vastu võtta väljakutseid, kuid kaalub need alati enne läbi. Ettevõtte üritustel on ta hea tiimikaaslane ja alati valmis kaasa löömas.

Tulevikus on Piiritsale kõik uksed finantsmaailmas valla, sest sellise kolleegi üle oleks kõik uhked. Loomulikult loodab Väätsa Agro, et ta otsustab ikka järgnevad tööaastad areneda koos ettevõtte toreda ja tööka kollektiiviga.

Mari Mikson on väga tubli noor inimene ja aktiivne mitmetes valdkondades. Ta õppis Paide gümnaasiumis, mille järel asus õppima Tartu Ülikooli õigusteadust.

2018. aastal lõpetas ta kooli bakalaureuse kraadiga ning asus seejärel ametisse Paide linnavalitsuse juristi ametikohale. Oma valikut põhjendas ta sõnadega, et on südamelt paidekas ja soovib oma tuleviku siduda just Paidega ning siin ka töötada.

Sama aasta sügisel jätkas ta Tartu Ülikoolis õigusteaduse õpinguid magistriõppes, mille lõpetamine seisab tal ees sel kevadel.

Vaatamata noorusele on ta töökaaslaste silmis oma tööga professionaalselt ja hästi hakkama saanud. Juristi peamisteks ülesanneteks on linna haldus- ja õigusaktide eelnõude ettevalmistamine, lepingute koostamine ja kontrollimine, õigusabi andmine linna asutuste töötajatele, teenistusliku järelevalve teostamine jm juriidilised toimingud. Lisaks on alates eelmisest aastast tema ülesandeks asutuse andmekaitsespetsialisti kohustuste täitmine. Ta on Paide linnavalitsust ka edukalt esindanud kohtuvaidlustes.

Mikson täiendab ennast lisaks ülikooliõpingutele pidevalt ka muudes valdkondades. 2019. aastal läbis ta eksperdi tasandil andmekaitsespetsialisti 144-tunnise koolituse ning osaleb kohalike omavalitsuste andmekaitsespetsialistide kohtumistel, et kolleegidega üle Eesti kogemusi ja teadmisi vahetada. Oma ametist lähtuvalt hoiab ennast kursis pidevalt muutuva seadusandlusega ja juhib sellele ka kolleegide tähelepanu. Ta on viinud läbi kollektiivis andmekaitsealaseid koolitusi ning uute kolleegide juhendamisi.

Mari on öelnud, et senise töö tegemise käigus on ta saanud aru, et see võikski olla töö, mida tulevikus teha tahab, pakkudes omalt poolt nooruslikku ja värsket mõtlemist, mis toob positiivset mõju meeskonnatöösse. Ta on avatud mõtlemisega ja algatusvõimega noor inimene, kes teeb ettepanekuid ja räägib kaasa, et tööprotsessides teistele abiks ja toeks olla.

Ta on linnavalitsuse liikmetele igati tõestanud, et saab oma tööülesannetega suurepäraselt hakkama ning on oma suhtumiselt töösse eeskujuks teistele. Kolleegide tagasiside tema tööle on olnud vaid positiivne.

TEAVE Tänavuse stipendiumide väljaandmist toetasid: Swedbank, Konesko, Jürgen Ligi, Kristjan Kõljalg, Tiina Larven, Lauri Läänemets, Yoko Alender, Rait Pihelgas, Virve Toode.

Parimatega

Valev Väljaots