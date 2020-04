Lasteekraani lehele jõuavad kodus õppimist toetavad materjalid

“Mul on hea meel, et selline koostöö Eesti Rahvusringhäälinguga teoks sai. Loodetavasti leiavad nii lapsed kui vanemad midagi, mis inspireerib kaasa tegema, järele proovima ja ise maailma avastama,” kommenteeris Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Kristi Vinter-Nemvalts. Koduõppe ajajoon on sündinud rahvusringhäälingu ja Haridus- ja Teadusministeeriumi töögrupi koostöös, milles osalevad ka Tallinna Ülikooli, SA INNOVE ja lasteaedade ning koolide esindajad. Materjalid lähtuvad riiklikust õppekavast ja toetavad laste, õpetajate ja lapsevanemate loovaid algatusi.

Materjalid on Lasteekraani keskkonnas jaotatud teemade kaupa, et neid oleks hõlbus leida ja kasutada. Keskkond täieneb pidevalt ning suur panus on selles ka lasteaia- ja kooliõpetajatel, kes loovad värskeid materjale just nooremale vanuserühmale sobivas vormis.