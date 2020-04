Vaata, mida näitavad kütuseseire andmed Järvamaa tanklate kohta

Aastatepikkune mootorikütuste kvaliteedi seire näitab, et kütusekvaliteedi alaste rikkumiste arv Eestis on aasta-aastalt vähenenud ja tanklates müüdava kütuse kvaliteeti saab hinnata keskkonnanõuete osas jätkuvalt heaks.

„Mootorikütus peab vastama erinevatele keskkonnanõuetele, mille eesmärk on heitgaasidest tingitud õhusaastet vähendada ning valdkonna pidev seire aitab tagada seda, et meie tanklates müüakse ainult kvaliteetset kütust,“ rääkis Keskkonnaagentuuri Andmehaldusosakonna peaspetsialist Helen Heintalu.

„Käesoleva aasta esimeses kvartalis analüüsitud kütuseproovid on kõik vastanud kehtestatud kvaliteedinõuetele, möödunud aastal tuvastati rikkumine vaid kolmel korral. Need rikkumised olid seotud mootoribensiini oktaaniarvuga ja suveperioodil aururõhuga, varasematel aastatel on rikkumisi esinenud ka aromaatsete süsivesinike, väävli- ja mangaanisisalduse osas,“ rääkis Heintalu.