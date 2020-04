Paide jäätmejaamas alustas tegevust uus firma

Paide linnavalitsuse keskkonna peaspetsialist Tiina Kivil ütles, et üleminek toimus märtsi lõpus viimastel päevadel kui jäätmejaam oli ajutiselt suletud. "See oli sobiv hetk, mil AS Väätsa Prügila sai oma asjad kokku pakkida ja ära viia," lausus ta.

Aprillist alates korraldab jäätmejaamas tööd AS Eesti Keskkonnateenused. "Meil oli hea meel näha, et nad võtsid tööle seal ka varem töötanud inimese, kes tunneb töökorraldust ja kohalikke inimesi hästi," märkis Kivila.

Paide jäätmejaama töötaja Krista Kärt on Kivila hinnangul aastaid head tööd teinud ning linlasi jäätmete vastuvõtmisel abistanud. "Kuna jäätmejaama tööpõhimõtted ju ei muutu, siis ei pruugi inimesed üleminekut märgatagi," tõdes ta.

Kivila sõnul on jäätmejaam avatud samadel päevadel ehk siis kolmapäevast pühapäevani ning tööpäevadel isegi senisest tunni võrra kauem. "Praegu on vaid hoiatusmärgid ees seetõttu, et jäätmeid viima minevad inimesed hoiaks distantsi ega tungleks ühel ja samal ajal sisse," lausus ta.

Jäätmete ära andmise hinnad Kivila teada uue operaatorfirma tõttu ei tõusnud. "Pigem muutus see mõne prügiliigi puhul isegi odavamaks," märkis ta.

Samuti jäid samaks need prügiliigid, mida saavad paidelased jäätmejaama tasuta ära anda. Seaduse järgi peab jäätmete tasuta üle andmiseks jäätmete tooja esitama jäätmejaama operaatorile oma ID-kaardi. Seda tehes annab ta ühtlasi loa oma isikuandmete töötlemiseks elukoha päringu eesmärgil.

Kivila täpsustas, et linnavalitsusel on kokkulepe, et ID-kaardi põhisele teenindamisele minnakse tasapisi üle poole aasta jooksul. "Nii on inimestel aega harjuda, et jäätmejaama minnes tuleb ID-kaart taskusse pista ning jäätmejaama operaator jõuab andmete kontrollimise süsteemi rahulikult sisse elada," selgitas ta.

Uuendus on Kivila sõnul seegi, et jäätmejaamas saab nüüd lisaks sularahale maksta ka kaardiga.