Koeru Hooldekodu juhataja Terje Teder ütles, et eelmisel nädalal võttis Pohjanheimo moemaja juht ja moekunstnik Ülle Pohjanheimo nendega ühendust ja teatas, et soovib teha hooldekodule kingituse.

"Kuna praeguses eriolukorras on palju räägitud sellest, et hooldekodudel jääb puudu ressurssidest, siis tundus see meie jaoks õige asi, mida teha. Hooldekodud on siiski praegu suhteliselt haavatavas olukorras. Proovime anda panuse, et hoolitseda inimestest oma ümber," ütles Ülle Pohjanheimo.