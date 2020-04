President Kaljulaid uurib tänasel virtuaalsel maakonnavisiidil Järvamaa olukorda

Visiidi alguses kohtub riigipea Lääne regiooni eriolukorra tööde juhi Heiki Soodla ja tema staabiga ning Järvamaa päästeosakonna juhataja Arvi Luugiga, et saada Päästeameti vaadet Järvamaal toimuvast.

Kavas on vestlus Järvamaa kolme kohaliku omavalitsuse juhtidega, et saada ülevaade nõrgemate abistamisest ja muudest kohaliku elu kriitilistest küsimustest. Toimetulekuraskustes peresid on maakonnas kriisi jooksul lisandunud kümneid, nende toetamisest ja edasistest plaanidest räägib MTÜ Süda Eesti Sotsiaalkeskuse juhataja Tiina Larven.