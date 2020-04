Kevadised mürgistusohud võivad varitseda nii koduõuel kui metsarajal

„Juba on läinud piisavalt soojaks, et välja on tulnud rästikud, kelle teekond võib inimese omaga ristuda. Ootamatu kohtumise korral on rästikuhammustus möödapääsmatu. Taolised vigastused vajavad harva vastumürki, ent arst peab hammustuskoha kindlasti üle vaatama,“ ütles terviseameti mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder. Hammustuse korral on oluline kannatanul võimalikult vähe liikuda ja kiiresti arsti juurde jõuda.