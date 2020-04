TAI: „soole tervise“ testi müügikõned ei toimu meiega koostöös

Tervise Arengu Instituuti (TAI) on jõudnud teave, et inimestele tehakse taas telefonikõnesid, mille eesmärk on pakkuda koduseid teste „soole tervise“ kontrollimiseks. Müügikõnes öeldakse, et helistaja on Tervise Arengu Instituudi koostööpartner. TAI ei ole teinud ega tee kellegagi koostööd toetamaks testide müüki.