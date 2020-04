Hundid on Järvamaa lammaste peale maiad

Tellijale

KAHJUD JÄRVAMAAL

Keskkonnaametile teadaolevalt (sest mitte kõik kahjusaajad ei teata toimunud kahjust ja ei esita ametile hüvitamise taotlust) murti Järvamaal 2019. aastal hundi poolt 82 lammast ning üks koer.

Lammaste murdmise sagedus oli sarnane eelmisele paarile aastale (nt 2017 murti maakonnas hundi poolt 129, 2018 - 69 lammast). Ka üksikute koerte murdmisi on igal aastal Järvamaal ette tulnud.

Karu poolt rüüstati eelmisel aastal 13 mesinikul kokku 36 mesitaru. Karukahjud on Järvamaal viimaste aastate vältel veidi kahanenud. Kaks Järvamaa mesinikku said 2019. aastal Keskkonnaametil poolt 50% ulatuses hüvitist mesila kaitseks elektritara rajamiseks. Ennetustöödel on kiskjakahjude ärahoidmisel väga oluline osa. Senine praktika näitab selgelt, et korralikult rakendatud ennetusmeetmed tagavad ka karjakasvatajatele ning mesinikele rahuliku une.

Allikas: Tõnu Talvi