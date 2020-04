Järva-Jaani kandis mürgeldavad karud ringi

Viimastel päevadel on Vaas täheldanud, et alanud on keskmisest suurem karude liikumine.

Seda mitte ühe söödakoha juures, vaid erinevates Järva-Jaani ümbruse jahipiirkondades. "Karud on liikunud nii ühe- kahe- kui kolmekaupa," märkis ta.

Eile õhtul nägi ta taas karusid kahes erinevas kohas. Kuna jahimehe terav silm oskab karudel hästi vahet teha, märkis ta, et need mõmmikud pole varem kaamera ees käinud.

Muret tegi vaasile vaid see, et karud võivad rajakaamera vastu liigselt huvi tundma hakata ja selle ära lõhkuda. Pildil nähtu põhjal otsustades oli ühe emakaru pilk just kaamerale jäänud.