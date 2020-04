Tellijale

Tiina Larven selgitas, et tänavu kevadel saavad ELi toiduabi inimesed, kes said kohalikust omavalitsusest toimetulekutoetust või täiendavat toetust detsembris ja jaanuaris. Kokku on sotsiaalministeeriumi poolt saadetud nimekirjades 272 inimest, sh Türi vallas 157, Paides 79 ja Järva vallas 42.