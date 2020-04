Metsloomaühingu vabatahtlikul algas kevadine beebibuum

Võsujala hoole all on kolm jänesepoega, kellest üks jõudis pererahvani koera hambus ning kahte jänesebeebit oli tuustinud kellegi kass.

Koera hammaste vahelt päästetud jänes Roosi oli saanud tugevalt muljuda ning tema hingamine oli raske. Õnneks pidas ta kenasti vastu ja on nüüd juba uudishimulik ja tubli jänesepreili.

Kaks kassi mängukanniks olnud jänesebeebit on ikka veel kriitilises seisus. Nad leiti põhimõtteliselt vastsündinutena, sest nabanööridki olid alles küljes. "Sellises vanuses loomalapsi on raske sööma ja pissima saada. See võtab aega ja kuniks kindlustunnet pole, võib nende seisund iga hetk halvemaks minna," selgitas ta. Loodetavasti on ka nemad vaprad ning harjuvad uue eluoluga.

Võsujala juurde toodi ka kolm oravapoissi, kes kukkusid katuselt alla. "Tõenäoliselt oli nende ema hukkunud ja nälg ajas nad pesast välja. Neil polnud õnneks vigastusi, üksnes tühi kõht ja igatsus ema soojuse järgi. Seda saan ma neile pakkuda. Paraku küll kasuemana," rääkis ta ja lisas, et noorhärrad kosuvad ilusasti ja on peagi valmis pättusteks.

Eriline saabuja oli Võsujala juurde imetilluke rebaspoeg. Ta leiti Võrumaalt ühest hoonest. "Pisike karjus oma ema nii ahastavalt, et inimesed läksid vaatama, mis toimub. See rebasekutsikas oli nii väike, et mahtus põhimõtteliselt ühte kätte ega osanud veel kõndidagi. "Ta on metsloomaühingu ajaloos kõige väiksem rebasepoeg, kes meie juurde sattunud," sõnas ta.

Rebasepoiss sai oma leiukoha nimest tuletatult nimeks Mõmmi. Nii väiksel loomalapsel pole ilma emata vähimatki võimalust ellu jääda ja kuna ema ei tulnud, tuleb nüüd Võsujalal talle asendusemaks olla. "See väike poiss on väga nälginud ja häälekas. Pudelist piima luttimine on tema jaoks väga võõras ja ta hammustab pidevalt luti katki, kuid annan endast maksimumi, et pisike korralikult sööma saada," rääkis ta.

Kõige viimasena toodi Võsujala juurde veel kaks oravat, kes kukkusid põhimõtteliselt taevast alla ehk siis pesast välja. Mõlemad said Võsujala sõnul kukkumisel vigastada, sest veri oli ninast väljas.

Ta rääkis, et need kaks on ka üsna nigelas seisus. "Nad on näljased ja kisendavad, kuid toitmisel on tigedad, hammustavad ja tirivad luti pipeti otsas katki," sõnas ta.

Võsujalm märkis, et loodetavasti läheb kõik just nii hästi, kui sellises olukorras üldse minna saab. "Hoian pöidlaid ja annan endast kõik, et pisikesed õigel ajal taas oma loomulikku elukeskonda saaksid," lausus ta.

Ja lisaks uutele saabujatele on Võsujala hoole all veel varasemast mitmeid siile, suuremaid oravaid ja kakulisi.