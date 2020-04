Ööpäevaga lisandus 16 positiivset COVID-19 analüüsi

19. aprilli hommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 125 inimest, kellest 10 on juhitaval hingamisel. Haiglatest on väljakirjutatud 164 inimest. Viimase ööpäeva jooksul suri Eestis COVID-19 tõttu Ida-Viru Keskhaiglas ravil viibinud 86-aastane mees ja Kuressaare Haiglas ravil olnud 83-aastane mees. Kokku on Eestis koroonaviiruse tõttu surnud 40 inimest.

Kõige rohkem positiivseid teste laekus rahvastikuregistri andmete järgi Harjumaal (6) ja Võrumaal (5). Saaremaal lisandus 2 ja Viljandimaal 1 positiivne testi tulemus. 2 positiivset tulemust olid määratlemata elukohaga. Maakondade lõikes on nüüd sama palju positiivseid esmaseid teste Harju maakonnas ja Saare maakonnas (520). Suurusjärgult järgmisel kohal on Ida Viru maakond (95). Tartu maakonnas (94) ja Pärnu maakonnas (92) on peaaegu samapalju positiivseid esmaseid teste. Vanusegruppide lõikes on endiselt kõige rohkem positiivseid esmaseid teste keskealiste seas. Ööpäeva jooksul pilt ei muutunud. Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata siit.