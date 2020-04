Eriolukord kasvatab nõudlust tasuta õigusabile - juristid on abistanud pea 2000 inimest

HUGO.legal klienditoe juhi Ave Saaristi sõnul leiavad üha enam inimesi tee juristi juurde enda õiguste eest seismiseks, kuna eriolukorra kestvus on tekitanud palju hirmu ja ebakindlust ning raskes olukorras jäävad sageli kannatajaks lihtsad tööinimesed. “Meie kaudu saab õigusabi riigi kulul ning eks meil oli ka enne eriolukorda palju abivajajaid, kuid täna näeme selgelt, kuidas suur osa probleemidest on tingitud just erakorralisest olukorrast ning kehtestatud piirangutest. Töösuhetes kohtab ülekohut täna tõesti palju ning meie juristid abistavad inimesi praktiliselt ööpäevaringselt. Samuti on palju perekonnaõigusega seonduvaid küsimusi, kuna uues olukorras on inimesed hädas veelgi enam elatise maksmise/saamisega, lisaks on laste hooldusõiguse korra täitmine seoses liikumispiirangute ja nakkusohuga tekitanud palju erimeelsusi ja küsimusi. Võlaõiguse valdkonnas on inimesed hädas võetud laenude tagasimaksmisega ning suurenenud on abivajadus pankade ja teiste finantsasutustega suhtlemisel,” sõnas Saarist.