Üle 1100 järvalase teenistuseta: Kriisist alates on Järvamaal töötute arv kasvanud enam kui 150 inimese võrra

Eriolukorra kehtestamise algusest on arvele võetud 13 866 uut töötut, töötuna arvelolek on lõppenud samal ajal 3941 korral. Kõige enam uusi töötuid on lisandunud kaubanduse ja klienditeeninduse (ligikaudu 12% kõigist uutest töötutest), ehituse (11%) ning toitlustuse, majutuse, ürituste korralduse (10%) valdkonnast.