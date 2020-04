Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Kuigi inimesi liigub tänavatel vähe, ei tähenda see, et linnad lasevad puud metsa kasvada ega ehi ennast kevadeks ja suveks lillerüüsse. Nii Türil kui ka Paides käivad aednikutööd juba hooga ja plaane tehakse ka suveks.

* Kui koroonapandeemiast tingitud eriolukorra kehtestamise alguses otsustas Järvamaa ühistranspordi keskus, et liinibussid jätkavad sõitmist maakonnaliinidel muutusteta ja senise sõiduplaani järgi, siis kaugliinide sõiduplaanidele on enam kui kuu aega mõjunud laastavalt. Peatus.ee näitab, et kui soovite teisipäeval minna Tallinna, tuleb teil kõigepealt sõita bussiga kevadpealinna ja sealt edasi rongiga. Teine võimalus on sõita bussiga Paidest Tapale, sealt teise bussiga Aegviitu, kust pääseb Tallinna rongi peale. Selline sõit pealinna võtab aega üle kolme ja poole tunni.

* Sel suvel remondib Paide muusika- ja teatrimaja ligi 150 000 euro eest keldrit, kuhu rajab õdusad ruumid tantsijatele ja ansamblitele proovide tegemiseks. Ka seni keldris valdavalt laiutanud panipaigad mõeldakse paremini läbi ja korrastatakse.

* Mitu aastat menukat taimekasvatusprojekti korraldanud Räpina aianduskool võttis asja ette ka tänavu. Nii külvasid sajad lasteaiad ja koolid sõbrapäeval taimeprojekti «Sõprusetera» käigus mulda herned. Nõnda ka Järvamaal. Veebruaris saidki herned mulda ja märtsi keskpaigani uudistati koolides-lasteaedades usinalt, kas taimed on juba mullast ninad välja torganud. Pärast seda, mil koroonaviirusest tingitud eriolukorra tõttu kõik koolid, aga ka enamik lasteaedu tühjaks jäid, tuli taimehakatistel palju väiksema publikuga leppida. Herned ei tea eriolukorrast midagi ning et laste töö ja vaev nahka ei läheks, ongi lasteaia- ja kooliõpetajad nüüd need, kes taimede eest edasi hoolitsemas käivad.

* Veel enne, kui Eestis kuulutati märtsi keskel koroonaviiruse laialdase leviku tõttu välja eriolukord, oli Türilt pärit jooksumees Olavi Allase juba lennukis ja Aafrika poole teel. Ees ootas Keenia. Jooksulaager.