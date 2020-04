MTA: maksudeklaratsioon tuleb esitada ka siis, kui ettevõte hetkel makse maksta ei suuda

„Esiteks vajab riik ettevõtete abistamiseks tõest pilti nende olukorrast. Teiseks on esitatud maksudeklaratsioonid ja võla tekkimisel selle ajatamine vajalik mitmete ettevõtetele mõeldud toetuste ja lubade saamiseks, samuti on see vajalik näiteks riigihangetel osalemiseks,“ ütles MTA peadirektor Valdur Laid.

Esmaspäeva hommikuks oli esitatud TSD-de põhjal märtsikuu tööjõumaksude kohustus kokku 459 miljonit eurot, millest tasutud on 85,9% ehk 394 miljonit eurot. Tasumata oli 65 miljonit eurot. Viimase kolme kuu jooksul on kasvanud ettevõtete arv, kes on jätnud deklareeritud maksud tasumata – kui jaanuaris tasus 97,7% ettevõtjaid deklareeritud maksud õigeaegselt, siis märtsis tegi seda vaid 83% ettevõtetest.

Sektorite kaupa vaadates oli märtsis kõige keerulisem olukord majutus- ja toitlustussektoris, kus on tasumata 70% deklareeritud maksudest. Haldus- ja abitegevuste sektoris jäi märtsikuu tööjõumaksudest tasumata 29%, info ja side sektoris ning ehituses mõlemas viiendik deklareeritud maksudest.

Esmaspäeva hommikuks oli esitatud TSD-de põhjal märtsikuu tööjõumaksude kohustus kokku 459 miljonit eurot, millest tasutud on 85,9% ehk 394 miljonit eurot.

Maakondadest on kõige enam tasumata tööjõumakse Saare maakonnas (18%) ning Jõgeva ja Lääne maakonnas (mõlemas 16%). Pärnu maakonnas on tasumata 15% kohustustest.

Ettevõtted asusid märtsis ka töötajate arvu vähendama – võrreldes eelmise kuuga oli märtsis kokku 5300 töökohta vähem. Majutuse ja toitlustuse sektoris vähenes töökohtade arv ligi 4% ehk 1000 võrra. Töötlevas tööstuses on pea 1000 töökohta vähem (-1%) ja ehituses 950 töökohta vähem (-2%). Kunstis ja meelelahutuses kadus kuu ajaga 560 töökohta (-2%). Kõige enam on töökohti vähemaks jäänud Läänemaal (-1,9%), Valgamaal (-1,8%) ja Saaremaal (-1,6%)

Keeruline aeg võib tekitada kiusatust välja mõelda uusi petuskeeme või minna näiteks ümbrikupalga maksmise teed. „MTA üheks prioriteediks on pettuste ärahoidmine ja selleks teeme riiklikke toetusi väljastavate asutustega tihedat koostööd,“ ütles Laid. „Jälgime olukorda väga tähelepanelikult ja teostame vajadusel ka järelkontrolle. Seega soovitan raskuste tekkimisel võlg ajatada ja ühendust võtta maksuhalduriga.“

MTA tuleb eriolukorra ajal ja selle järgselt ettevõtetele vastu nii palju kui võimalik: hetkel ei alustata uusi sundtäitmisi ja ollakse võlamenetluses paindlikud. Eriolukorra lõpuni on MTA peatanud maksuvõlalt intressi arvestamine. Eelmisel nädalal võttis Riigikogu vastu seadusemuudatuse, mille kohaselt on pärast eriolukorra lõppu ja kuni 2021. aasta lõpuni maksuvõla intress 0,03% päevas senise 0,06 asemel. Lisaks on MTA-l õigus maksuvõla ajatamisel intressi veelgi vähendada, kuni nullini – millistel tingimustel seda tegema hakatakse, on hetkel väljatöötamisel.