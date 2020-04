Teeme Ära meeskond lükkab käima algatuse „Teeme Eesti viirusest puhtaks!“

Kodune maskitegu saab hoo sisse 20. aprillist ja kulmineerub maikuu esimesel laupäeval, 2. mail 2020. Kõik inimesed on oodatud oma maskiteost märku andma Teeme Ära kodulehel www.teemeara.ee, et innustada teisigi kaasa lööma ning valmistama riidemaske endale ja oma lähedastele.

Igakevadise traditsioonilise talgupäeva asemel tänavu toimuvad kodused maskiteod moodustavad kokku üle-eestilised maskitalgud, mille eesmärgiks on muuta isetehtud maskide kandmine inimestele omaseks, teadvustada õiget kandmist ning ühtlasi laiemalt maskikandmise vajalikkust avalikes siseruumides, et tõkestada viiruse edasist levikut. Maski valmistamise ja kandmise soovitused leiab Teeme Ära kodulehelt. Maskiteo teemaviideteks sotsiaalmeedias on: #TeemeMaske, #KannameMaske, #TeemeÄra!

Teeme Ära talgupäeva eestvedaja Tarmo Tüür ütles, et kuna kevad on tulnud tänavu kõigi jaoks täiesti teistmoodi, tulevad ka talgud sel kevadel teistmoodi. „Igakevadist traditsioonilist Teeme Ära talgupäeva ei saa eriolukorra tõttu korraldada, kuid me saame igaüks anda oma panuse viiruse edasise leviku peatamiseks, järgides kõiki vajalikke ohutusmeetmeid. Maskitalgud pakuvad ühe lisavõimaluse, millega igaüks saab näidata, et hoolib endast ja oma kogukonnast ning on valmis võtma vastutuse,“ rääkis Tüür.

Tarmo Tüüri sõnul on inimesed hakanud eriolukorrast väsima ja kaotama valvsust, kuid ettevaatus on endiselt vajalik. „Just selle pärast otsustasime Teeme Ära talgupäeva meeskonnaga anda ka oma panuse ja kutsuda kõiki eestimaalasi nii linnas kui ka maal valmistama ja kandma isetehtud maske. Selle ühiskondliku algatusega soovime kaasa aidata, et maski kandmine kujuneks sotsiaalseks normiks,“ lausus Tüür. „Viiruse leviku peatamine nüüd ja ka võimalike tulevaste uute lainete puhul saab toimuda ainult ühiselt pingutades, igaühe panusena. Meie sõnum on kõigile üks: Teeme Eesti viirusest puhtaks!“