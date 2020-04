Liikumissõpru oodatakse nädala lõpuni uuetele orienteerumismatkadele

Selleks on 26. aprillini avatud püsirajad. Igalt rajalt saab tähtedest kokku ühe sõna ja neist omakorda kolmesõnalise tunnuslause. Saunametsa orienteerumismatka püsirajal on osade kontrollpunktide läbimine lapsekäruga keeruline ja seetõttu soovitavad korraldajad lapsekäruga läbida rada osaliselt või kasutada suuremaid teid.

Matkarajad saab läbida nutiseadmes oleva kaardi järgi või välja printida Türi spordiklubide liidu kodulehelt (www.tskl.ee). Raja läbimisel tuleks lahendus saata koos kõigi osalejate nimedega e-posti teel aadressile tyrispordiklubi@gmail.com, facebookis sõnumina Türi spordiklubide liidule või helista numbrile 58201464. Kõigil osalejatel, kes on andnud tagasisidet matkal osalemise kohta, on võimalik saada eriolukorra lõppedes liikumisürituse osaluskaart, millel on märgised läbitud matkade kohta.