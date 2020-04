Skautidega nutikale kevadmatkale

Traditsiooniliselt on see toimunud mitmesaja osalejaga kolmepäevase laagrina mõnes kaunis Eesti paigas ning olnud kevad-suvise välitegevushooaja avaürituseks. Seekord paneb koroonaviirusest tingitud eriolukord skautide nutikuse ja loomingulisuse tõeliselt proovile, kuna tänaseks järjepidevalt üle 25 aasta toimunud skautide ühte tähtüritust ei saa ju lihtsalt ära jätta. "Leitud lahenduseks on see, et koostöös Seiklusfirmaga 360 Kraadi valmis nutitelefonipõhine rakendus, mille abil saavad kõik matkata endale sobivas kohas - metsas, 2+2 reeglist kinni pidades, oma koduaias või isegi oma toas", ütles skautide e-Jüripäeva peakorraldaja Sigrid Kuuse.