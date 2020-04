Meelespea patsiendile perearstikeskusesse tulekuks

Nakkuskahtlaste ja nakkuseta patsientide jaoks on perearstikeskuses eraldi ajad ja/või ka eraldi sissepääsud. Palun andke vastuvõtule registreerides teada, kui Teil on köha, nohu, palavik, kurguvalu vm viirushaigusele viitavad sümptomid või kui need sümptomid tekivad vahetult enne planeeritud vastuvõttu.

Perearstikeskuse nakkushaigustega tegelev ala või õhtused vastuvõtuajad on mõeldud patsientidele, kellel on palavik ja/või ülemiste hingamisteede viirusinfektsioonile iseloomulikud sümptomid, olenemata sellest, kas see on põhikaebus või mitte.