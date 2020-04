Koduköögis toitu müügiks valmistajad peavad end registreerima

Tellijale

Veterinaar- ja toiduameti (VTA) toiduosakonna juhtivspetsialisti Ebe Meiterni sõnul on paljud inimesed asunud oma koduköökides valmistama toitu ning seda just müügi eesmärgil. "Seoses eriolukorraga näeme, et üha enam on hakanud inimesed kasutama oma kodukööke, et valmistada erinevaid tooteid müügiks. Eraelamus toidu valmistamine on lubatud, kuid siinkohal on oluline rõhutada, et ametit tuleb oma tegevusest teavitada," selgitas Meitern.