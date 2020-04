Aasta suurpere konkurss ootab kandidaate

MTÜ Eesti lasterikaste perede liidu president Aage Õunap ütles, et nelja või enama lapsega perekondadele ehk suurperedele mõeldud konkurss on loodud eesmärgiga tunnustada Eestimaa suurperekondi. „Välja antava stipendiumiga toetame suurpere liikmete jätkuvat teadmiste omandamist, oskuste arendamist ning loomingulist tegevust, et tuua neid ühiskonnale eeskujuks,“ lisas ta.