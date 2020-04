Aravete-Ahula kergliiklustee-ehitus saab peagi hoo sisse

Ilmselt on Aravete ja Ahula kandi elanikud viimastel päevadel märganud, et alanud on Aravete-Ahula kergliiklustee ehitamise ettevalmistused. Järva valla avalike suhete peaspetsialist Maarja Kauge kinnitas Järva Teatajale, et reedel lähevad ehitustööd lahti ning inimestel on lootust sinna juba jaanipäeval liiklema saada.