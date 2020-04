Apteekri virtuaalnõustamisel küsitakse kõige enam ravimite koostoime kohta

Veebiplatvormi kaudu kliente nõustav Benu Papiniidu apteegi proviisor Margot Lehari selgitab, et e-konsultatsioon võimaldab inimestel töölt või kodust lahkumata saada professionaalse apteekri nõu ravimite kasutamise, manustamise, toimeainete ja võimalike kõrvalmõjude kohta, samuti ka soovitusi kergemate mitteägedate haigusnähtude korral. “Praeguses olukorras, kus nakkuse leviku piiramiseks on soovitatav vältida kontakte teiste inimestega nii palju kui võimalik, on e-konsultatsioon kiire ja mugav lahendus saamaks oma küsimustele apteekrilt vastuseid ilma füüsilist apteeki külastamata,” räägib Lehari.

Proviisori sõnul on üks sagedasemaid küsimusi, millega apteekri e-konsultatsiooni pöördutakse, seotud ravimite koostoime ja omavahelise sobivusega, kuna tihtipeale tarbivad inimesed korraga mitut ravimit. “Samuti uurivad lapsevanemad tihti ka laste ravimise kohta - millised ravimid ja mis annuses vastavas eas lastele sobivad,” sõnab Lehari.

Koroonaviiruse ja selle leviku takistamiseks kehtestatud liikumispiirangute ajal on ta sõnul inimeste huvi apteekri e-konsultatsiooni vastu kasvanud ja päringud sagenenud. “Pöördujate huvi on viimasel ajal suurenenud ja eeskätt kaupade kaugmüügi ja kojutoomise ning võimalike ravimite tarneraskuste vastu, näiteks kas apteegis on ikka saadaval kaitsemakse või desinfitseerivaid tooteid,” selgitab Lehari.

Veebiplatvormi kaudu kliente nõustav Benu Papiniidu apteegi proviisor Margot Lehari selgitab, et e-konsultatsioon võimaldab inimestel töölt või kodust lahkumata saada professionaalse apteekri nõu ravimite kasutamise, manustamise, toimeainete ja võimalike kõrvalmõjude kohta, samuti ka soovitusi kergemate mitteägedate haigusnähtude korral.

Minudoc platvormis on apteekri konsultatsiooni saamiseks kaks võimalust: kas broneerida endale konkreetse apteekri juurde aeg või alustada konsultatsiooni kohe. Viimasel juhul vastab esimene saadaolev apteeker ja seda juba nelja minuti jooksul. Külastajal on seejuures võimalus valida, kas ta soovib vestleda chati teel või eelistab ta videokõnet. Teenuse saamiseks on vajalik end autentida kas ID-kaardi, smart-ID või mobiil-ID kaudu. Apteekri konsultatsioon on tasuta ja töötab iga päev kell 7.00-21.00.