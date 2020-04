TTJA: mida silmas pidada lähiajal reisi planeerides

Samas tuleb rõhutada, et võlaõigusseadus näeb reisijale ette õiguse lõpetada pakettreisileping enne pakettreisi algust lõpetamistasu maksmata (st saades tagasi kogu reisitasu), kui sihtkohas või selle vahetus läheduses esinevad vältimatud ja erakorralised asjaolud, mis mõjutavad olulisel määral reisijate vedu sihtkohta või pakettreisi teenuste osutamist. Viimase all on mõeldud ka seda, kui sihtkohas ei ole võimalik tarbida lepingus lubatud teenuseid.

TTJA soovitab võimaluse korral olla paindlik ning leida reisikorraldajaga mõlemat osapoolt rahuldav lahendus. „Tarbijatelt on meile aga tulnud kaebusi, et reisiettevõte ei ole neile tutvustanud õigust raha tagasi saada. See on tarbija eksitamine, kui vastatakse, et reisijal on võimalik vaid valida reis hilisemal ajal või võtta vastu kinkekaart,“ sõnas Tael. Reisijale tuleb anda teavet kõigi valikuvõimaluste kohta, et ta saaks langetada teadliku otsuse.