Kaubamärk Eelista Eestimaist antakse priiks

MTÜ Eelista Eestimaist esindaja Tauno Looduse sõnul on tänases majandusolukorras oluline tarbida Eesti kapitalil põhinevate firmade kaupu ja teenuseid. „Loome kanali, kus hakkame tutvustama Eestis toodetud ja siin loodud kõrge lisandväärtusega kaupu ja teenuseid.“

Kantar Emori Eriolukorra Radar uuringus nõustub ligikaudu 80% eestimaalastest, et praeguses olukorras peaks ostma Eesti ettevõtete kaupu, sõltumata kui suur see ettevõte on.

Eelista Eestimaist kaubamärgi omanik Vallo Toomet toob välja, et täna peame üksteisele käe ulatama ja aitama. „Õige aeg on teha kõik mis võimalik, et turgutada Eesti majandust läbi Eesti ettevõtete teenuste ja toodangu tarbimise, mistõttu annan hea meelega kaubamärgi priiks. Kaubamärki saab kasutada toodetel ja teenustel,“ lisas Toomet. Kuivõrd tegemist on tegevussuunisega Eelista Eestimaist, siis on mõistlik koondades info ühte kanalisse, kus viia kokku kaupade ja teenuste pakkujad ning tarbijad.

Kantar Emori Eriolukorra Radar uuringus nõustub ligikaudu 80% eestimaalastest, et praeguses olukorras peaks ostma Eesti ettevõtete kaupu, sõltumata kui suur see ettevõte on.

„Eelista Eestimaist on sõnum tarbijale, et ostes antud märgiga eristatud kaupa või teenust, toetab ta Eesti majandust, aitab säilitada töökohti ning panustada tulevikus ettevõtete eksporti,“ sõnas Loodus. „Ettevõtete jaoks on kaubamärgi kasutamine üks lisavõimalus, et ennast reklaamida kui eestimaist.“

Kaubamärki saavad kasutada kõik ettevõtted, kes seda soovivad ja annavad teada, kuidas nad plaanivad seda kasutada. Lisaks hakkab Eelista Eestimaist tegema ühiskampaaniaid sotsiaalmeedias.

Kaubamärgi kasutamiseks või kampaanias osalemiseks peab ettevõte vastama vähemalt kahele järgnevatest tingimustest: 1. Osa- või aktsiakapital on üle 50% eestimaine; 2. Kaupades, toodetes kasutatav tooraine on vähemalt 50% eestimaine; 3. Kauba, toote või teenusega on loodud Eestis lisaväärtust 50%. Kaubamärgi kasutamiseks või kampaanias osalemiseks saada kiri info@eelistaeestimaist.ee või uuri sotsiaalmeedia lehelt Eelista Eestimaist