Statistikaameti rakendus aitab Eesti tööturu läbipaistvamaks muuta

Rakenduses kuvatakse registreeritud täisajaga töötajate brutopalga mediaan, mida tööandjad maksid 2019. aastal. Mediaanpalk näitab summat, millest rohkem ja vähem teenivaid töötajaid on ametis, maakonnas või piirkonnas ühepalju. „Soovisime näidata rakenduses mediaanpalka, sest see annab tööturu olukorrast täpsema ja adekvaatsema pildi kui keskmine palk, millest enamasti räägitakse,“ ütleb statistikaameti andmeteadur Kadri Rootalu.

Rakendus on mõeldud kõigile Eesti inimestele. Selle abil saab hinnata oma saadavat või ettevõtte makstavat töötasu ametigrupi mediaanpalgaga võrreldes. Kõige suurem sihtrühm aga on ettevõtted, kes on töötamise registrisse andmed sisestanud.

Rakenduse väljatöötajad usuvad, et see lisab Eesti tööturule läbipaistvust ja avatust. Teisest kvartalist lisandub ajamõõde ja palkade ning palgajaotuste muutumist saab vaadata kvartalite järgi.

Koostöös võrdõigusvoliniku, Tartu ülikooli ja Tallinna tehnikaülikooli teadlastega lisandub rakendusele sügisel arendus, millega luuakse võimalus võrrelda naiste ning meeste palgaandmeid. „Eestis on meeste ja naiste palgalõhe Euroopa Liidu suuremaid. Üks lahendus selle vähendamiseks on suurem läbipaistvus ja teadlikkus. Kui on teada meeste ja naiste palk samas ametis, aitab see naistel pidada õiglaseid palgaläbirääkimisi. Uuringutele ja statistikale tuginevad teadmised aitavad inimestel värbamisel ja palgaläbirääkimistel langetada kaalutletud otsuseid,“ sõnab võrdõigusvolinik Liisa Pakosta.