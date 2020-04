Põllumajandus ootab töökäsi

Statistikaameti andmeteaduri Kadri Rootalu sõnul paistab silma viimase nädala muutus põllumajanduses. „Joonistelt on näha, et tegevusalal „Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük“ on töösuhete arv nii jaanuari kui ka eriolukorra algusega võrreldes suurenenud. Kui aga võrrelda eelmise aasta sama ajaga, on töösuhete arv väiksem. Tundub, et eelmisel aastal samal ajal võeti põllumajanduses hoogsalt uusi inimesi tööle. Tänavu aga nii palju uusi töösuhteid ei sõlmitud. Aastal 2019 suurenes 16. nädala töösuhete arvu nädal varasemaga võrreldes 1,5%, kuid sel aastal vaid 0,5%. Võib ka olla, et eelmisel aastal oli erakordselt sooja aprilli tõttu tööjõuvajadus suurem. Praeguste andmete alusel aga tundub, et põllumajanduses on tööjõuvajadus suurem, kui on leida töötajaid.“