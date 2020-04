Uuring: valdav osa Eesti elanikest on valmis kandma kaitsemaski

Turu-uuringute AS-i sotsioloog Tõnis Stamberg ütles, et maski kandmise olulisis nii enda kui teiste inimese tervise kaitsmise huvides on Eesti inimeste teadvusse jõudnud ja selle kandmist võetakse enamiku inimeste poolt juba loomuliku nähtusena.

Toetus kehtivatele meetmetele püsib jätkuvalt kõrge: igati asjakohaseks peab neid 60 protsenti elanikest, toetus meetmete leevendamisele on aga kasvanud üle Eesti ning seda soovib 23 protsenti, 15 protsenti peab endiselt vajalikuks meetmete karmistamist. Kõige kõrgem ootus meetmete leevendamisele 25-49 vanuste elanike seas.

Kodus püsivate inimeste hulk on vähenenud: 54 protsenti püsib kodus ja väljub vaid erandkorras, lisaks kuus protsenti püsib karantiinis. Suurenenud on väljas liikuvate elanike osakaal ehk 39 protsenti, enamus väldib seejuures rahvarohkeid kohti ning väljas liikujate seas nimetatakse peamiste põhjustena märgitakse toidu või ravimite ostmist 74 protsenti, värske õhu hingamist 62 protsenti ning tööl käimist 42 protsenti.

74 protsenti Eesti elanikest järgib enda sõnul kõiki viiruse leviku pidurdamise juhiseid ning 17 protsenti järgib neist enamust. Viis protsenti inimestest ütleb, et järgib vaid mõningaid juhiseid ning vaid kolm protsenti ei tee midagi erilist. 90 protsenti elanikest teadvustab endale, et oma käitumisega saavad nad ära hoida sõprade või lähedaste tahtmatu nakatamise ning 79 protsenti tunneb muret, et keegi teine võib endale teadmata neid nakatada.