Tellijale

Koolides tekitab just maski kandmine eksamite ajal vastakaid arvamusi. Samas kinnitab haridusministeerium, et tegemist on soovitusega, mitte nõudega.

Haridusministeeriumi koolidele saadetud juhistes on koolil palutud korraldada eksam nii, et klassiruumis ei oleks rohkem kui kümme eksamitegijat, et nende eksamiruumi sisenemine ei toimuks kambakesi koos, et neil oleks võimalik käsi pesta ja et desovahend oleks kättesaadav. Üllatav oli aga paljude jaoks see, et eksami ajal peaksid kõik kandma näomaski.