Üks tavalisemaid skeeme on see, et ettevõte manipuleerib enda käibega, joonistades seda tagantjärele suuremaks. Näiteks võtab ta ette eelmise aasta märtsi käibedeklaratsiooni ja tõstab müügitulu kolmandiku võrra. Mõte on selles, et nii mahub ta töötukassa toetuse alla, mille üks põhikriteerium on see, et aastaga peab firma käime olema langenud vähemalt 30 protsenti.