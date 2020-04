Maanteeamet eelbroneeringu alusel osutatavate teenuste hulka kuues teenindussaalis, kuid mitte Paides

Nakkusohu vältimiseks soovitab Maanteeamet siiski eelistada eriolukorra ajaks välja töötatud kontaktivabu või minimaalse kontaktiga teenuseid, mida tehakse endiselt kõigis büroodes. Maanteeameti e-teeninduses saab osta ja müüa sõidukeid, vahetada juhiluba ning vajalikud dokumendid tellida postiga koju. E-posti teel saab registreerida sõidukeid, taotleda rahvusvahelist juhiluba ja tellida pädevustunnistust. Näiteks on eriolukorra algusest e-teeninduses vormistatud 13 368 sõiduki omanikuvahetust ning vahetatud 5754 juhiluba.

Maanteeameti teenindusbüroodes, kus teenuseid osutatakse, järgitakse rangelt ametlikke nõudeid ja soovitusi, et vähendada nakkusohtu. Kliendid peavad kandma eksamitel maske ning haigena mitte Maanteeameti büroosid külastama. Seega palume klientidelt mõistvat suhtumist.

Maanteeametile tulnud küsimused ja vastused eriolukorras teenuste osutamise kohta on koondatud siia. Oluline on meeles pidada, et taotluste läbivaatamise kiirendamiseks tuleb täpselt järgida kodulehel või e-teeninduses olevaid juhiseid.