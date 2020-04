ITK alustab esmaspäevast plaanilise raviga

„Kohale kutsutud patsiendid püüame hajutada nii, et korraga oleks polikliiniku pinna peal patsiente ainult nii palju, et haigla suudaks täita Terviseameti nõuded ja tagada patsientidel vähemalt 2-meetrise vahe,“ rääkis dr Allikvee.

Kui patsient on kutsutud füüsilisele vastuvõtule, siis informeeritakse teda telefonikõne või SMS-i teel kaks päeva enne vastuvõtuaega. Kohale kutsutud inimesed peavad läbima haigla õuele püstitatud telgis asuva kontrollpunkti, kus inimene saab teostada käte antiseptika. Samuti mõõdetakse kontrollpunktis kontaktivabal meetodil inimese kehatemperatuuri, haigla töötaja hindab respiratoorsete sümptomite olemasolu ning patsiendile antakse kandmiseks kirurgiline mask. Samuti tuleb patsiendil täita tervisedeklaratsioon, kui see on korras, siis saab inimene edasi liikuda vastuvõtule või uuringule/analüüsile. Üldjuhul on inimene oodatud vastuvõtule üksinda, kuid kui on vajalik saatjal kaasa tulla, siis peab ka saatja läbima kontrollpunkti ning sama protseduuri.