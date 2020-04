Uues keskkonnakampaanias Võta Vabalt osaleb juba üle 1100 inimese

Kampaaniat korraldava MTÜ Tuleviku Heaks juhatuse liikme Mari-Liis Vaheri sõnul soovivad inimesed vaatamata eriolukorrale panustada keskkonnamurede lahendamisse ning kutsuvad ka teisi üles seda tegema. „Oleme saanud ligikaudu 1000 inimeselt 51 korralikku kodutööd tarbimise vähendamiseks ning rohkem kui 500 inimeselt 40 väärt ideed vee säästmiseks,“ rääkis Vaher. „Praegu kogume aktiivsetelt kaasmaalastelt ideid Maa kaitsmiseks, kus fookuses on reostus, elektri säästmine, toidu ületarbimise vältimine ja liikide kaitsmine väljasuremise eest. Juba 6. mail liigume õhuga seotud väljakutsete juurde, et muuhulgas pöörata tähelepanu liikumisele, ruumide sisekliimale ja metsadele.“

Vee kaitsmisega seotud tööd said rahvahääletusel 3629 häält. Koos žürii arvamusega saavutas esikoha Vastseliina Gümnaasiumi 2.b puhastusnippide kogumikuga. Teisele ja kolmandale kohale jäid võrdse tulemusega Kadrina Keskkooli 3.e klass erinevate ühekordsest plastist toodete vältimisega ning Kohtla-Järve Sipelgad alternatiivsete puhastusvahendite kasutamisega. Esitatud töid ja vahetulemusi saab vaadata veebilehelt.

Praeguseks on uues keskkonnakampaanias osalemiseks registreerunud 1127 eestimaalast, osalejate keskmine vanus 12,5 aastat. 67 võistkonnast 27 on lasteaedadest, 19 koolidest, 18 peredest või sõpruskondadest ning 3 ettevõtetest või organisatsioonidest.

Keskkonnakampaania Võta Vabalt keskendub veele, õhule, tarbimisele ja Maale. Iga fookuse all on olemas erinevad muret tekitavad väljakutsed, mille seast iga võistkond valib ühe meelepärase, millele konkreetsel perioodil pühenduda ja lahendust otsida. 1.-20. maini toimub ka järeltööde voor, kuhu saab esitada ideid kõikides nende fookustes, kus tööde vastuvõtt on juba lõppenud.